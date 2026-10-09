Сбербанк назвал открытые ИИ-модели инструментом влияния на мировой рынок
По его словам, банк активно развивает модели с открытым исходным кодом, считая прозрачность одним из ключевых принципов работы. Все флагманские разработки Сбербанка доступны публично, поэтому инженеры могут изучать их устройство, архитектуру и проверять происхождение моделей.
Фролов подчеркнул, что открытые модели важны не только для развития технологий, но и для укрепления позиций на мировом рынке искусственного интеллекта. По его оценке, создать собственную фундаментальную ИИ-модель способны лишь немногие страны из-за высокой сложности и масштаба необходимых разработок.
6 октября «Ведомости» писали, что «Сбер» выпустил обновленную генеративную модель Kandinsky 6.0 Video, которая может автоматически добавлять аудиодорожку к видео. Модель может генерировать речь, музыку и звуки окружающей среды, соответствующие содержанию видео. Пользователю достаточно задать текстовый запрос или загрузить изображение, на основе которого нейросеть создаст ролик со звуком. Однако из-за значительных вычислительных затрат ролик больше пяти секунд сгенерировать не получится, но со временем разработчики планируют ее увеличить. В новой версии Kandinsky улучшилась передача физики реального мира. Движения людей, животных и предметов в кадре должны выглядеть более естественно, а сами сцены – правдоподобнее.
10 сентября «Сбер» представил новую модель GigaChat 3.5 Reasoning с режимом рассуждений. Компания позиционирует новинку как единственную российскую открытую модель с режимом рассуждений.