Сбербанк назвал открытые ИИ-модели инструментом влияния на мировой рынок

6 октября «Ведомости» писали, что «Сбер» выпустил обновленную генеративную модель Kandinsky 6.0 Video, которая может автоматически добавлять аудиодорожку к видео. Модель может генерировать речь, музыку и звуки окружающей среды, соответствующие содержанию видео. Пользователю достаточно задать текстовый запрос или загрузить изображение, на основе которого нейросеть создаст ролик со звуком. Однако из-за значительных вычислительных затрат ролик больше пяти секунд сгенерировать не получится, но со временем разработчики планируют ее увеличить. В новой версии Kandinsky улучшилась передача физики реального мира. Движения людей, животных и предметов в кадре должны выглядеть более естественно, а сами сцены – правдоподобнее.