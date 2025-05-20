Выручка «Промомеда» в I квартале 2025 года выросла на 86%

23 апреля «Промомед» сообщал о результатах за 2024 г. Скорректированная чистая прибыль выросла на 22%, достигнув 4,03 млрд руб. Выручка увеличилась на 35,4% до 21,45 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 31%, составив 8,23 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 38%. А чистая задолженность компании на конец 2024 г. составила 16,91 млрд руб.