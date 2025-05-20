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Выручка «Промомеда» в I квартале 2025 года выросла на 86%

Ведомости

Выручка биофармацевтической компании ПАО «Промомед» в I квартале 2025 г. увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 4,485 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Доля выручки от реализации инновационных продуктов существенно выросла, составив 69% против 58% годом ранее.

«Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA >40%», – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется динамике сегментов эндокринологии и онкологии, которые вместе обеспечили 65% выручки за I квартал 2025 г. (против 40% годом ранее). По данным компании, рост этих направлений обусловлен опережающими темпами развития сегментов и активным выводом новых препаратов на рынок.

Так, в сегменте эндокринология выручка выросла на 171% до 1,6 млрд руб. А в сегменте онкология выручка увеличилась на 252%, достигнув 1,3 млрд руб.

23 апреля «Промомед» сообщал о результатах за 2024 г. Скорректированная чистая прибыль выросла на 22%, достигнув 4,03 млрд руб. Выручка увеличилась на 35,4% до 21,45 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 31%, составив 8,23 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 38%. А чистая задолженность компании на конец 2024 г. составила 16,91 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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