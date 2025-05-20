Выручка «Промомеда» в I квартале 2025 года выросла на 86%
Выручка биофармацевтической компании ПАО «Промомед» в I квартале 2025 г. увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 4,485 млрд руб. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Доля выручки от реализации инновационных продуктов существенно выросла, составив 69% против 58% годом ранее.
«Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA >40%», – говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется динамике сегментов эндокринологии и онкологии, которые вместе обеспечили 65% выручки за I квартал 2025 г. (против 40% годом ранее). По данным компании, рост этих направлений обусловлен опережающими темпами развития сегментов и активным выводом новых препаратов на рынок.
Так, в сегменте эндокринология выручка выросла на 171% до 1,6 млрд руб. А в сегменте онкология выручка увеличилась на 252%, достигнув 1,3 млрд руб.
23 апреля «Промомед» сообщал о результатах за 2024 г. Скорректированная чистая прибыль выросла на 22%, достигнув 4,03 млрд руб. Выручка увеличилась на 35,4% до 21,45 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 31%, составив 8,23 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 38%. А чистая задолженность компании на конец 2024 г. составила 16,91 млрд руб.