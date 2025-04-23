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/ Бизнес

Чистая прибыль «Промомеда» в 2024 году упала на 3%

Ведомости

По итогам 2024 г. чистая прибыль российской фармацевтической компании «Промомед» по МСФО сократилась на 3% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,88 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Выручка выросла до 21,45 млрд руб. (+ 35,4%). Показатель EBITDA увеличился на 31%, составив 8,23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 38%.

Чистая задолженность по состоянию на 31 декабря 2024 г. выросла до 16,91 млрд руб. Это на 5,4% выше показателя на конец предыдущего года.

В 2024 г. компания получила 38 регистрационных удостоверений, в том числе на препараты для лечения онкологических, эндокринологических заболеваний, а также 20 новых патентов и 164 товарных знака.

«Промомед» по итогам января 2025 г. сообщала, что продажи лекарственных средств компании выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный вклад в рост внес запуск нового препарата «Велгия» (действующее вещество – семаглутид, применяется для борьбы с ожирением), говорилось в сообщении. Также значительно увеличились поставки онкологических препаратов, антибиотиков и других лекарств.

В структуру «Промомеда» входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 350 лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических, неврологических, инфекционных, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др. В январе «Промомед» заявила о планах выйти на фармацевтический рынок Ирака. Как сообщала компания, ее производственная площадка «Биохимик» в Саранске уже прошла проверку минздрава республики и получила соответствующий сертификат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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