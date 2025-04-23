Чистая прибыль «Промомеда» в 2024 году упала на 3%

В структуру «Промомеда» входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 350 лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических, неврологических, инфекционных, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др. В январе «Промомед» заявила о планах выйти на фармацевтический рынок Ирака. Как сообщала компания, ее производственная площадка «Биохимик» в Саранске уже прошла проверку минздрава республики и получила соответствующий сертификат.