«Промомед» отчиталась о двузначном росте продаж лекарств в январе
«Промомед» сообщила, что в январе 2025 г. продажи лекарственных средств компании выросли на 28% по сравнению с январем 2024 г.. Существенный вклад в рост внес запуск нового препарата «Велгия», говорится в сообщении. Также значительно увеличились поставки таких препаратов, как «Энлигрия», «Амбене Био», «Салвисар», «Редуксин», а также онкологических препаратов, антибиотиков и других лекарств.
«Запуск «Велгии» с первых дней 2025 г. и рост продаж в январе – это результат успешной стратегии вывода инновационных продуктов на рынок, а также точного планирования производства, поставок и запасов. Прогнозы на первый квартал 2025 г. остаются позитивными, особенно с выпуском препарата нового поколения «Тирзетта». Препарат «Велгия» в январе 2025 г. обеспечил около 42% продаж в сегменте эндокринологии. Доля выручки от продукции достигла 70%, что на 26% пунктов больше, чем в январе 2024 г.
На фоне сообщения об увеличении числа продаж обыкновенные акции «Промомеда» выросли с 395 руб. до 402 руб. На 11:00 мск стоимость бумаги составила 402,7 руб., прибавив около 70 коп. или 0,17% с закрытия торгов накануне, свидетельствуют данные Мосбиржи. При этом индекс торговой площадки растет на 5%.
20 января сообщалось, что компания намерена выйти на фармацевтический рынок Ирака, ее производственная площадка АО «Биохимик» в Саранске уже прошла проверку минздрава республики и получила соответствующий сертификат. Сейчас в структуру «Промомед» входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 330 лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических, неврологических, инфекционных, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др.
В частности, в октябре «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения. А в декабре правительство РФ разрешило компании выпускать аналог «оземпика». За девять месяцев 2024 г. «Промомед» показал рост выручки на 34%, что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17%), она достигла 10,7 млрд руб.