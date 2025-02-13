«Промомед» отчиталась о двузначном росте продаж лекарств в январе

«Запуск «Велгии» с первых дней 2025 г. и рост продаж в январе – это результат успешной стратегии вывода инновационных продуктов на рынок, а также точного планирования производства, поставок и запасов. Прогнозы на первый квартал 2025 г. остаются позитивными, особенно с выпуском препарата нового поколения «Тирзетта». Препарат «Велгия» в январе 2025 г. обеспечил около 42% продаж в сегменте эндокринологии. Доля выручки от продукции достигла 70%, что на 26% пунктов больше, чем в январе 2024 г.