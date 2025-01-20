«Промомед» планирует выйти на фармацевтический рынок Ирака
Компания «Промомед» планирует выйти на фармацевтический рынок Ирака, ее производственная площадка АО «Биохимик» в Саранске уже прошла проверку минздрава республики и получила соответствующий сертификат. Об этом сообщается на сайте компании.
«К регистрации и дальнейшему обращению на территории Ирака планируется широкий перечень препаратов группы «Промомед»: применяемых в неврологии, противоопухолевых, антибактериальных, противовоспалительных и др. Он затрагивает около 300 позиций препаратов в различных формах, наименованиях и дозировках», – говорится в сообщении.
Сейчас в структуру «Промомед» входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 330 лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических, неврологических, инфекционных, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др. В частности, в октябре «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения. А в декабре правительство РФ разрешило компании выпускать аналог «оземпика». За девять месяцев 2024 г. «Промомед» показал рост выручки на 34%, что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17%), она достигла 10,7 млрд руб.