«Промомед» планирует выйти на фармацевтический рынок Ирака

Сейчас в структуру «Промомед» входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 330 лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических, неврологических, инфекционных, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др. В частности, в октябре «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения. А в декабре правительство РФ разрешило компании выпускать аналог «оземпика». За девять месяцев 2024 г. «Промомед» показал рост выручки на 34%, что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17%), она достигла 10,7 млрд руб.