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«Промомед» планирует выйти на фармацевтический рынок Ирака

Ведомости

Компания «Промомед» планирует выйти на фармацевтический рынок Ирака, ее производственная площадка АО «Биохимик» в Саранске уже прошла проверку минздрава республики и получила соответствующий сертификат. Об этом сообщается на сайте компании.

«К регистрации и дальнейшему обращению на территории Ирака планируется широкий перечень препаратов группы «Промомед»: применяемых в неврологии, противоопухолевых, антибактериальных, противовоспалительных и др. Он затрагивает около 300 позиций препаратов в различных формах, наименованиях и дозировках», – говорится в сообщении.

Сейчас в структуру «Промомед» входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 330 лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических, неврологических, инфекционных, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др. В частности, в октябре «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения. А в декабре правительство РФ разрешило компании выпускать аналог «оземпика». За девять месяцев 2024 г. «Промомед» показал рост выручки на 34%, что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17%), она достигла 10,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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