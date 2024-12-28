Правительство разрешило компании «Промомед» выпускать аналог «Оземпика»

Оземпик предназначен для лечения сахарного диабета II типа. Он был защищен патентом датской Novo Nordisk до 2035 г., но в ноябре 2022 г. фармкомпания сообщила Росздравнадзору о планируемом прекращении его поставок в Россию (по закону уведомление необходимо сделать не менее чем за год). В конце декабря 2023 г. правительство России выпустило распоряжение, разрешающее российским фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать препарат с действующим веществом семаглутид без согласия датского производителя. В ноябре 2024 г. принудительную лицензию на семаглутид получила также компания «ПСК Фарма».