Правительство разрешило компании «Промомед» выпускать аналог «Оземпика»
Правительство РФ продлило действие разрешения для компании «Промомед» на выпуск в стране лекарственных препаратов на основе семаглутида, защищенных патентами датской компании Novo Nordisk. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Промомед Рус" использование изобретений <...> по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании "Ново Нордиск А/С" (ОК) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид"», – говорится в тексте документа.
В пресс-службе компании ТАСС подтвердили, что «Промомед» продолжит выпуск линейки лекарственных препаратов на основе семаглутида. Вступление в силу распоряжения сохранит на отечественном рынке препараты «Квинсента» для терапии сахарного диабета и «Велгия» для лечения избыточной массы тела и ожирения, добавили там.
Оземпик предназначен для лечения сахарного диабета II типа. Он был защищен патентом датской Novo Nordisk до 2035 г., но в ноябре 2022 г. фармкомпания сообщила Росздравнадзору о планируемом прекращении его поставок в Россию (по закону уведомление необходимо сделать не менее чем за год). В конце декабря 2023 г. правительство России выпустило распоряжение, разрешающее российским фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать препарат с действующим веществом семаглутид без согласия датского производителя. В ноябре 2024 г. принудительную лицензию на семаглутид получила также компания «ПСК Фарма».