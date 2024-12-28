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Правительство разрешило компании «Промомед» выпускать аналог «Оземпика»

Ведомости

Правительство РФ продлило действие разрешения для компании «Промомед» на выпуск в стране лекарственных препаратов на основе семаглутида, защищенных патентами датской компании Novo Nordisk. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Промомед Рус" использование изобретений <...> по 31 декабря 2025 г. включительно без согласия компании "Ново Нордиск А/С" (ОК) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид"», – говорится в тексте документа. 

В пресс-службе компании ТАСС подтвердили, что «Промомед» продолжит выпуск линейки лекарственных препаратов на основе семаглутида. Вступление в силу распоряжения сохранит на отечественном рынке препараты «Квинсента» для терапии сахарного диабета и «Велгия» для лечения избыточной массы тела и ожирения, добавили там.

Оземпик предназначен для лечения сахарного диабета II типа. Он был защищен патентом датской Novo Nordisk до 2035 г., но в ноябре 2022 г. фармкомпания сообщила Росздравнадзору о планируемом прекращении его поставок в Россию (по закону уведомление необходимо сделать не менее чем за год). В конце декабря 2023 г. правительство России выпустило распоряжение, разрешающее российским фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать препарат с действующим веществом семаглутид без согласия датского производителя. В ноябре 2024 г. принудительную лицензию на семаглутид получила также компания «ПСК Фарма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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