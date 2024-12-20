Россияне потратили на дженерики оземпика почти 6 млрд рублей

Россияне потратили на дженерики оземпика почти 6 млрд рублейПрепарат используют в том числе как средство для снижения веса
Россияне за 10 месяцев 2024 г. потратили 5,9 млрд руб. на покупку более 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное наименование – семаглутид), следует из статистики DSM Group, с которой ознакомились «Ведомости». Речь идет о лекарствах семавик от компании «Герофарм» и квинсента – от «Промомеда». Оригинальный препарат оземпик с декабря прошлого года официально не поставляется в Россию.
Для препаратов этой группы показатель продаж за 10 месяцев этого года стал рекордным с момента выхода оземпика на российский рынок в 2020 г. Для сравнения: в январе – октябре 2023 г. российские аптеки заработали 297 млн руб. на продаже 20 174 пачек оземпика, следует из данных DSM Group. За тот же период 2022 г. потребители потратили 1,9 млрд (было продано 256 493 упаковки), 2021 г. – 758 млн руб., 2020 г. – 76 млн руб.