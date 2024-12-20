Россияне потратили на дженерики оземпика почти 6 млрд рублей

Для препаратов этой группы показатель продаж за 10 месяцев этого года стал рекордным с момента выхода оземпика на российский рынок в 2020 г. Для сравнения: в январе – октябре 2023 г. российские аптеки заработали 297 млн руб. на продаже 20 174 пачек оземпика, следует из данных DSM Group. За тот же период 2022 г. потребители потратили 1,9 млрд (было продано 256 493 упаковки), 2021 г. – 758 млн руб., 2020 г. – 76 млн руб.