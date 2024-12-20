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Россияне потратили на дженерики оземпика почти 6 млрд рублей

Препарат используют в том числе как средство для снижения веса
Анастасия Ковалева
Елена Никитченко / PhotoXPress
Елена Никитченко / PhotoXPress

Россияне за 10 месяцев 2024 г. потратили 5,9 млрд руб. на покупку более 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик (международное непатентованное наименование – семаглутид), следует из статистики DSM Group, с которой ознакомились «Ведомости». Речь идет о лекарствах семавик от компании «Герофарм» и квинсента – от «Промомеда». Оригинальный препарат оземпик с декабря прошлого года официально не поставляется в Россию.

Для препаратов этой группы показатель продаж за 10 месяцев этого года стал рекордным с момента выхода оземпика на российский рынок в 2020 г. Для сравнения: в январе – октябре 2023 г. российские аптеки заработали 297 млн руб. на продаже 20 174 пачек оземпика, следует из данных DSM Group. За тот же период 2022 г. потребители потратили 1,9 млрд (было продано 256 493 упаковки), 2021 г. – 758 млн руб., 2020 г. – 76 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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