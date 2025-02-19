Обсуждение списка стратегически значимых лекарств разделило рынок на два лагеря

Обсуждение списка стратегически значимых лекарств разделило рынок на два лагеряВ него могут не попасть уже локализованные в России по полному циклу препараты
Минпромторг рассматривает возможность в ряде случаев не включать в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) уже локализованные в России препараты. Об этом «Ведомостям» сообщили пять источников, участвующих в обсуждениях по поводу формирования данного перечня.
Если доля локализованных в РФ препаратов по полному циклу составляет более 50%, то предлагается не вносить их в перечень СЗЛС, объяснили суть предлагаемого Минпромторгом подхода три собеседника «Ведомостей». Расчет производится для международного непатентованного наименования, уточнил один из них. Доля рынка будет измеряться в денежном выражении за прошлый календарный год, известно второму источнику. Предложенный министерством принцип, вероятно, планируют использовать и для регулярного пересмотра списка СЗЛС, т. е. для включения новых позиций и исключения тех, что уже не подпадают под описанный выше критерий, пояснил третий собеседник. Кроме этого, регуляторами обсуждается вариант создания весьма короткого перечня, рассказал «Ведомостям» источник в одной из фармкомпаний.
В Минпромторге на просьбу «Ведомостей» прокомментировать эту информацию не ответили по существу. Но, по словам сотрудника пресс-службы министерства, критерии включения лекарств в список СЗЛС еще обсуждаются, а срок разработки соответствующего нормативного правового акта запланирован на май 2025 г. В этой работе еще участвуют Минздрав и Федеральная антимонопольная служба, в которых не ответили на запрос «Ведомостей».
СЗЛС – это препараты, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, которые выпускаются в РФ. Для перечня СЗЛС постановлением правительства РФ № 1875 предусмотрен механизм предоставления преференций в формате «второй лишний» (см. врез).
По словам собеседника «Ведомостей» в фармотрасли, инициатива Минпромторга направлена на то, чтобы избежать монополии в тех направлениях, где рынок уже обеспечен препаратами. Ассоциация «Инфарма» обращалась к замминистра промышленности и торговли Екатерине Приезжевой с предложением включать в перечень лишь лекарства, еще не локализованные в РФ по полному циклу, рассказал исполнительный директор «Инфармы» Вадим Кукава. В противном случае применение правила «второй лишний» может создать риски монополизации рынка, пояснил он. Такой же позиции придерживается «Р-фарм», отстаивавший невключение в список СЗЛС уже локализованных препаратов с самого начала обсуждения принципов формирования списка, сказал директор по экономике здравоохранения «Р-фарма» Александр Быков. Как мера стимулирования отрасли к локализации производства в РФ новых лекарств и предупреждения монополизации рынков такой критерий выглядит оправданным, говорит директор по доступу препаратов на рынок ГК «Промомед» Алексей Михеев. Но назвать его справедливым по отношению к инвесторам, уже вложившим значительные средства в производство полного цикла для обеспечения лекарственной безопасности страны, затруднительно, добавил он. Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов считает, что правило «второй лишний» должно применяться к востребованным и социально значимым препаратам, которые выпускаются по полному циклу. Компании, начавшие первыми развивать локальное производство, без поддержки не смогут создавать инновационные препараты, развивать экспорт и достичь целей, заложенных в стратегии развития отрасли «Фарма-2030», добавил он.
Как работает правило «второй лишний»
Механизм «второй лишний» будет двухэтапным, поясняли «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга. Если в госзакупке участвует хотя бы один производитель препарата из перечня СЗЛС, а лекарство производится по полному циклу на территории ЕАЭС, то все остальные участники торгов исключаются. Если нет заявок от компании, выпускающей социально значимый препарат, то преимущество будет отдано производителю средства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом препарат должен выпускаться на территории ЕАЭС до стадии готовой лекарственной формы. Остальные участники закупки исключаются.
По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в первую очередь обсуждаемая инициатива затронет инсулины, тем самым полностью нарушив стимулирующую логику. В случае принятия такого критерия очевидно выиграют компании, выпускающие в РФ препараты из иностранного сырья, конкурируя при этом с производителями полного цикла (производят фармсубстанцию сами. – «Ведомости») в самых разных направлениях – средствах вакцинопрофилактики, моноклональных антителах и многих других группах, сказал он. Их нужно разделять по набору преференций, иначе нет смысла производить свою субстанцию, если можно привезти ее из Китая и Индии, заключил эксперт.
У российских компаний полного цикла исчезнет инвестстимул строить новые производства, согласился президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. В случае принятия такого критерия компании, в течение трех лет инвестировавшие совокупно сотни миллиардов рублей в науку и современные R&D-центры, в создание производств полного цикла и активных фармсубстанций, сейчас останутся ни с чем – «у разбитого корыта», говорит он. Идея же сокращения списка СЗЛС может быть реализована в интересах иностранных фармкомпаний, желающих оставаться в позиции мажоритарных поставщиков в сегменте госзакупок, считает он.
Перечень СЗЛС, как инструмент стимулирования локализации производства препаратов, включая субстанции, которые еще не выпускаются в РФ, должен действовать временно, считает руководитель направления по работе с госорганами AstraZeneca, Россия и Евразия, Олжас Сатыбалдин. Это даст возможность производителям вернуть вложенные в локализацию инвестиции и не допустить «условий для долгосрочной монополизации рынка и нарушения принципа бюджетной эффективности государственных закупок», резюмировал он.