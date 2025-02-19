Обсуждение списка стратегически значимых лекарств разделило рынок на два лагеря

По словам собеседника «Ведомостей» в фармотрасли, инициатива Минпромторга направлена на то, чтобы избежать монополии в тех направлениях, где рынок уже обеспечен препаратами. Ассоциация «Инфарма» обращалась к замминистра промышленности и торговли Екатерине Приезжевой с предложением включать в перечень лишь лекарства, еще не локализованные в РФ по полному циклу, рассказал исполнительный директор «Инфармы» Вадим Кукава. В противном случае применение правила «второй лишний» может создать риски монополизации рынка, пояснил он. Такой же позиции придерживается «Р-фарм», отстаивавший невключение в список СЗЛС уже локализованных препаратов с самого начала обсуждения принципов формирования списка, сказал директор по экономике здравоохранения «Р-фарма» Александр Быков. Как мера стимулирования отрасли к локализации производства в РФ новых лекарств и предупреждения монополизации рынков такой критерий выглядит оправданным, говорит директор по доступу препаратов на рынок ГК «Промомед» Алексей Михеев. Но назвать его справедливым по отношению к инвесторам, уже вложившим значительные средства в производство полного цикла для обеспечения лекарственной безопасности страны, затруднительно, добавил он. Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов считает, что правило «второй лишний» должно применяться к востребованным и социально значимым препаратам, которые выпускаются по полному циклу. Компании, начавшие первыми развивать локальное производство, без поддержки не смогут создавать инновационные препараты, развивать экспорт и достичь целей, заложенных в стратегии развития отрасли «Фарма-2030», добавил он.