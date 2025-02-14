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Фармкомпании просят поблажек по перерегистрации препаратов в ЕАЭС

Они предупредили о рисках перебоев с поставками лекарств на рынки стран союза с 2026 г.
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшие фармацевтические ассоциации ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) обратились в правительство РФ с просьбой ускорить принятие послаблений по приведению регистрационных документов на препараты в соответствие с правилами экономического союза. «Ведомости» ознакомились с письмом на имя вице-премьера Алексея Оверчука от 10 февраля. В пресс-службе кабмина сказали, что оно направлено для проработки «в профильное ведомство».

Документ подписан руководителями Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП), Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП), а также фармпроизводителей Евразийского экономического союза, Союза профессиональных фармацевтических организаций и Национальной ассоциации производителей фармпродукции и медицинских изделий АПФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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