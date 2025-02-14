Фармкомпании просят поблажек по перерегистрации препаратов в ЕАЭС

Крупнейшие фармацевтические ассоциации ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) обратились в правительство РФ с просьбой ускорить принятие послаблений по приведению регистрационных документов на препараты в соответствие с правилами экономического союза. «Ведомости» ознакомились с письмом на имя вице-премьера Алексея Оверчука от 10 февраля. В пресс-службе кабмина сказали, что оно направлено для проработки «в профильное ведомство».