Фармкомпании просят поблажек по перерегистрации препаратов в ЕАЭС

Фармкомпании просят поблажек по перерегистрации препаратов в ЕАЭСОни предупредили о рисках перебоев с поставками лекарств на рынки стран союза с 2026 г.
Крупнейшие фармацевтические ассоциации ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) обратились в правительство РФ с просьбой ускорить принятие послаблений по приведению регистрационных документов на препараты в соответствие с правилами экономического союза. «Ведомости» ознакомились с письмом на имя вице-премьера Алексея Оверчука от 10 февраля. В пресс-службе кабмина сказали, что оно направлено для проработки «в профильное ведомство».
Документ подписан руководителями Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП), Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП), а также фармпроизводителей Евразийского экономического союза, Союза профессиональных фармацевтических организаций и Национальной ассоциации производителей фармпродукции и медицинских изделий АПФ.