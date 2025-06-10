Forbes: основатель фармкомпании «Промомед» стал новым российским миллиардером

20 мая компания «Промомед» сообщила о значительном росте выручки в I квартале 2025 г. – она увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,485 млрд руб. Доля выручки от реализации инновационных продуктов увеличилась с 58% до 69%. Наиболее быстрорастущими направлениями стали эндокринология и онкология, которые совместно обеспечили 65% выручки против 40% годом ранее. Компания связывает этот рост с активным развитием данных сегментов и запуском новых лекарственных средств.