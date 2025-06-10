Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Forbes: основатель фармкомпании «Промомед» стал новым российским миллиардером

Ведомости

Основатель и крупнейший акционер фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый попал в список российских миллиардеров, заработавших состояние на производстве лекарств. Об этом сообщает Forbes.

Основу состояния Белого представляет контрольный пакет акций ПАО «Промомед» (около 88%). На утро 10 июня цена одной акции компании на Московской бирже составила 420 руб. Стоимость пакета акций, принадлежащего бизнесмену, оценивается в 78,4 млрд руб.

До этого Forbes отмечал других миллиардеров в сфере фармацевтики. Это совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, контролирующие активы в компаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум». Основатели компаний «Р-фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния. В числе миллиардеров также владельцы фармацевтических дистрибьюторов – группы «Протек» Вадим Якунин и компании ФК «Пульс» Эдуард Нетылько.

20 мая компания «Промомед» сообщила о значительном росте выручки в I квартале 2025 г. – она увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,485 млрд руб. Доля выручки от реализации инновационных продуктов увеличилась с 58% до 69%. Наиболее быстрорастущими направлениями стали эндокринология и онкология, которые совместно обеспечили 65% выручки против 40% годом ранее. Компания связывает этот рост с активным развитием данных сегментов и запуском новых лекарственных средств.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных