Forbes: основатель фармкомпании «Промомед» стал новым российским миллиардером
Основатель и крупнейший акционер фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый попал в список российских миллиардеров, заработавших состояние на производстве лекарств. Об этом сообщает Forbes.
Основу состояния Белого представляет контрольный пакет акций ПАО «Промомед» (около 88%). На утро 10 июня цена одной акции компании на Московской бирже составила 420 руб. Стоимость пакета акций, принадлежащего бизнесмену, оценивается в 78,4 млрд руб.
До этого Forbes отмечал других миллиардеров в сфере фармацевтики. Это совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, контролирующие активы в компаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум». Основатели компаний «Р-фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния. В числе миллиардеров также владельцы фармацевтических дистрибьюторов – группы «Протек» Вадим Якунин и компании ФК «Пульс» Эдуард Нетылько.
20 мая компания «Промомед» сообщила о значительном росте выручки в I квартале 2025 г. – она увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,485 млрд руб. Доля выручки от реализации инновационных продуктов увеличилась с 58% до 69%. Наиболее быстрорастущими направлениями стали эндокринология и онкология, которые совместно обеспечили 65% выручки против 40% годом ранее. Компания связывает этот рост с активным развитием данных сегментов и запуском новых лекарственных средств.