Опрос: большинство украинцев считают, что Зеленский не должен переизбираться
Большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
За ограничение президентства Зеленского одним сроком высказались 53% опрошенных. В декабре 2025 г. такого мнения придерживались 46%. За его выдвижение на второй срок сейчас выступают 42% респондентов против 45% почти год назад.
Опрос также указывает на рост негативных оценок власти. Разочарование в ней испытывают 44% опрошенных против 36% в декабре 2025 г., чувство стыда – 33% против 20%.
Доля украинцев, считающих, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, снизилась с 44 до 40%. При этом число тех, кто оценивает курс как неправильный, почти не увеличилось – 45% в 2026 г. против 45%.
Одновременно большинство участников опроса выступают против проведения выборов во время конфликта – такой позиции придерживается 71%. За проведение выборов уже сейчас высказались 24% респондентов.
16 сентября Зеленский заявил, что за границей живут 9 млн украинцев, провести выборы в условиях продолжающегося конфликта невозможно. По его словам, проведение голосования во время военных действий невозможно как с точки зрения украинского законодательства, так и из соображений безопасности. «Как провести выборы, когда за границей находятся 9 млн человек? Обычно за рубежом находились около 500 000 человек, и они голосовали», – сказал Зеленский.