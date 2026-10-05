Опрос: большинство украинцев считают, что Зеленский не должен переизбираться

16 сентября Зеленский заявил, что за границей живут 9 млн украинцев, провести выборы в условиях продолжающегося конфликта невозможно. По его словам, проведение голосования во время военных действий невозможно как с точки зрения украинского законодательства, так и из соображений безопасности. «Как провести выборы, когда за границей находятся 9 млн человек? Обычно за рубежом находились около 500 000 человек, и они голосовали», – сказал Зеленский.