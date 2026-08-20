20 августа бывший депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал «Ведомостям», что на Украине наблюдается серьезное политическое столкновение между Зеленским и его «погрязшим в тотальном воровстве» окружением с одной стороны и ориентированным на западные либеральные силы лагерем – с другой. Лицом второго лагеря стал Федоров. Волошин считает, что его фигура важна для легитимизации этих политических сил внутри украинского общества. По оценке экс-депутата, этот лагерь представляет не весь Запад, а демократическую партию США и некоторых других представителей либерально-глобалистской инфраструктуры в Америке и Европе, что ассоциируют себя со структурами Джорджа Сороса.