В офисе Зеленского объяснили невозможность проведения выборов на Украине
Проведение выборов на Украине сейчас невозможно из-за действующих юридических ограничений. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Repubblica.
Комментируя предложение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова организовать выборы в ближайшее время, Подоляк отметил, что любые участники политического процесса могут высказывать свою позицию, однако существующие обстоятельства не позволяют запустить избирательную кампанию.
Среди обстоятельств он также назвал невозможность гарантии безопасных выборов.
19 августа The Washington Post писала, что экс-министр обороны Михаил Федоров призвал провести в стране выборы, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Он заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжного конфликта. Федоров также раскритиковал работу украинских властей и заявил о проблеме коррупции в армии, однако напрямую Зеленского не упомянул. С призывом не откладывать выборы до окончания конфликта выступил также бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
20 августа бывший депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал «Ведомостям», что на Украине наблюдается серьезное политическое столкновение между Зеленским и его «погрязшим в тотальном воровстве» окружением с одной стороны и ориентированным на западные либеральные силы лагерем – с другой. Лицом второго лагеря стал Федоров. Волошин считает, что его фигура важна для легитимизации этих политических сил внутри украинского общества. По оценке экс-депутата, этот лагерь представляет не весь Запад, а демократическую партию США и некоторых других представителей либерально-глобалистской инфраструктуры в Америке и Европе, что ассоциируют себя со структурами Джорджа Сороса.
The Telegraph сообщила, что отставка Федорова с поста министра обороны в конечном счете ослабила позиции украинских властей и сыграла на руку России. Газета связала это в том числе с последующими заявлениями экс-министра о необходимости проведения выборов.