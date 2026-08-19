Уволенный Зеленским министр обороны потребовал провести выборы на Украине
Уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским экс-министр обороны Михаил Федоров призвал провести в стране выборы, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Об этом пишет The Washington Post.
Федоров заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжного конфликта. Сейчас проведение выборов на Украине запрещено в период действия военного положения.
Федоров также раскритиковал работу украинских властей и заявил о проблеме коррупции в армии, однако напрямую Зеленского не упомянул. По его словам, украинцы «не могут бесконечно жить» в условиях, когда им непонятны причины принятия тех или иных государственных решений и блокировки отдельных реформ.
С призывом не откладывать выборы до окончания конфликта выступил также бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он указал, что неизвестно, когда завершатся боевые действия и действительно ли после их окончания условия для проведения выборов окажутся лучше.
Последние президентские выборы на Украине прошли в 2019 г., напоминает WP. Очередное голосование должно было состояться в 2024 г., однако его не проводили из-за военного положения. Зеленский ранее заявлял о готовности к выборам при наличии необходимых условий безопасности.
11 февраля Financial Times сообщала, что Зеленский планирует провести весенние выборы и референдум по мирному соглашению на фоне давления Вашингтона на Киев, но в итоге эти планы реализованы не были. В июле украинские СМИ писали, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный объявил о готовности пойти на выборы президента Украины, если они состоятся осенью 2026 г.