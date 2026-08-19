Уволенный Зеленским министр обороны потребовал провести выборы на Украине

11 февраля Financial Times сообщала, что Зеленский планирует провести весенние выборы и референдум по мирному соглашению на фоне давления Вашингтона на Киев, но в итоге эти планы реализованы не были. В июле украинские СМИ писали, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный объявил о готовности пойти на выборы президента Украины, если они состоятся осенью 2026 г.