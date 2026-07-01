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Главная / Политика /

Залужный может баллотироваться в президенты Украины

Ведомости

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный объявил о готовности пойти на выборы президента Украины, если они состоятся осенью 2026 г. Об этом пишет «Украинская правда»⁠ со ссылкой на источники.

Собеседники газеты рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский задал Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Лондоне, прямой вопрос: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». Залужный дал конкретный ответ: «Да. Буду».

«После этого разговор продолжался еще некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути – в этом не было смысла», – говорится в материале.

Залужный назвал несвоевременными разговоры о его участии в выборах президента

Политика / Международные новости

При этом в офисе президента Украины были готовы обсуждать с Залужным его назначение «практически на любые государственные посты, в том числе и пост главы правительства».

Согласно мартовскому исследованию компании Socis, Залужный возглавил рейтинг доверия к украинским политикам и общественным деятелям. Залужному доверяют 61,6% респондентов. Второе место занял глава офиса президента Украины Кирилл Буданов с рейтингом 60,3%.

Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют только 46,3% респондентов, не доверяют – 49,1%.

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