Залужный может баллотироваться в президенты Украины
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный объявил о готовности пойти на выборы президента Украины, если они состоятся осенью 2026 г. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский задал Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Лондоне, прямой вопрос: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». Залужный дал конкретный ответ: «Да. Буду».
«После этого разговор продолжался еще некоторое время, но Зеленский даже не предлагал Залужному какие-либо варианты дальнейшего карьерного пути – в этом не было смысла», – говорится в материале.
При этом в офисе президента Украины были готовы обсуждать с Залужным его назначение «практически на любые государственные посты, в том числе и пост главы правительства».
Согласно мартовскому исследованию компании Socis, Залужный возглавил рейтинг доверия к украинским политикам и общественным деятелям. Залужному доверяют 61,6% респондентов. Второе место занял глава офиса президента Украины Кирилл Буданов с рейтингом 60,3%.
Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют только 46,3% респондентов, не доверяют – 49,1%.