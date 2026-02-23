Залужный назвал несвоевременными разговоры о его участии в выборах президента
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что считает преждевременными обсуждения его возможного участия в выборах президента на Украине на фоне продолжающегося конфликта. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
Залужный отметил, что текущая ситуация не дает ему возможности даже думать о выборах. «На сегодняшний день ничто не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация, к сожалению, складывается именно так, как складывается», – сказал он.
По его словам, вопрос политического будущего можно будет обсуждать только после завершения конфликта и отмены военного положения. Он подчеркнул, что военное положение завершится лишь тогда, когда закончится восстановление страны.
Залужный также назвал «очень плохой» практикой вынос вопросов внутренней политики Украины на международный уровень. По его мнению, такие темы должны оставаться табу для внешнего обсуждения.
11 февраля Financial Times сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы и референдум по мирному соглашению на фоне давления Вашингтона на Киев.