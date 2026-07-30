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Экс-министр обороны Украины назвал причиной увольнения систему военных закупок

Ведомости

Причиной увольнения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова стали его попытки реформировать систему военных закупок, сообщил он сам в интервью «Украинской правде».

«Причина связана с закупками, тендерами, с тем фактом, что мы начали перестраивать процессы в этой области», – сказал он.

Экс-глава минобороны Украины подчеркнул, что его первым решением на посту было введение тендерной системы закупок. Он отметил, что далее в стране было необходимо реструктурировать систему управления в оборонном ведомстве. Федоров отметил, что ощущал давление со всех сторон.

16 июля газета Financial Times сообщила, что увольнение Федорова стало проявлением одного из самых серьезных кризисов внутри украинского руководства с начала полномасштабного конфликта с Россией. По данным издания, решение об отставке Федорова, занимавшего пост главы минобороны около шести месяцев, вызвало волну недовольства среди политиков, военных и общественности. Сам Федоров заявил, что отказался от предложения остаться советником президента и связал свою отставку с конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

18 июля издание EUobserver писало, что ЕС обеспокоен сохранностью договоренностей с Украиной, подписанных при Федорове. Накануне отставки он подписал соглашения с Еврокомиссией и Европейским оборонным агентством о допуске украинских компаний к европейским программам и совместному производству. За день до увольнения в Киеве были объявлены первые шесть европейских фирм из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Франции, отобранных для тестирования систем. Федоров был ключевым переговорщиком в процессе интеграции, что делало его важным партнером для восточноевропейских союзников Украины.

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