FT: отставка Федорова продемонстрировала раскол в военном руководстве Украины
Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова стало проявлением одного из самых серьезных кризисов внутри украинского руководства с начала полномасштабного конфликта с Россией, пишет Financial Times.
По данным издания, решение об отставке Федорова, занимавшего пост главы Минобороны около шести месяцев, вызвало волну недовольства среди политиков, военных и общественности.
Сам Федоров заявил, что отказался от предложения остаться советником президента и связал свою отставку с конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, оба они обращались к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить другого, но президент не принимал решение, пока Сырский якобы не выдвинул ему ультиматум.
Федоров утверждает, что причиной разногласий стали его попытки реформировать оборонное ведомство, ускорить закупки вооружений и развитие производства беспилотников.
FT отмечает, что ситуация стала редким случаем открытых разногласий внутри команды Зеленского, которая ранее в основном поддерживала его решения во время конфликта. Тысячи протестующих вышли к офису президента с требованиями сохранить Федорова на посту, скандируя его имя и лозунги против увольнения.
Сам Зеленский заявил, что хотел бы сохранить единство между военным руководством и министерством обороны, а также выразил уверенность, что Федоров останется частью его команды.
Верховная рада Украины утвердила назначение 16 министров нового кабмина. За новый состав кабинета министров проголосовали 264 депутата, против высказались 15 парламентариев, 19 воздержались, еще 20 не приняли участия в голосовании.
16 июля Зеленский предложил кандидатуру и. о. председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары на должность и. о. министра обороны страны.