FT: отставка Федорова продемонстрировала раскол в военном руководстве Украины

Сам Федоров заявил, что отказался от предложения остаться советником президента и связал свою отставку с конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, оба они обращались к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить другого, но президент не принимал решение, пока Сырский якобы не выдвинул ему ультиматум.