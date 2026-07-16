Зеленский предложил главу СБУ на пост министра обороны Украины

16 июля депутат парламента Мария Мезенцева заявила, что Верховная рада Украины не будет проводить запланированное голосование по назначению главы МВД Игоря Клименко министром обороны. По ее словам, Клименко отказался от перехода на должность главы оборонного ведомства, поэтому рассмотрение его кандидатуры было отменено. В новый состав правительства он в итоге не вошел.