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Зеленский предложил главу СБУ на пост министра обороны Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру и. о. председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмары на должность и. о. министра обороны страны. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поручил ему продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине «все те результаты, о которых мы говорили».

В начале года Хмара, ранее занимавший должность руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, был назначен на пост главы СБУ.

Почему увольнение министра обороны вызвало громкий скандал на Украине

Политика / Международные новости

16 июля депутат парламента Мария Мезенцева заявила, что Верховная рада Украины не будет проводить запланированное голосование по назначению главы МВД Игоря Клименко министром обороны. По ее словам, Клименко отказался от перехода на должность главы оборонного ведомства, поэтому рассмотрение его кандидатуры было отменено. В новый состав правительства он в итоге не вошел.

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны, после формирования нового правительства 16 июля был освобожден от исполнения обязанностей. Следом за ним 16 июля в отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

Верховная рада Украины утвердила назначение 16 министров нового кабмина. За новый состав кабинета министров проголосовали 264 депутата, против высказались 15 парламентариев, 19 воздержались, еще 20 не приняли участия в голосовании.

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