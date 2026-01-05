Евгений Хмара назначен на пост главы Службы безопасности Украины

1 декабря 2025 г. «Украинская правда» сообщала, что отставки Малюка за неделю до своего увольнения добивался бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Причиной стало то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидас» и не защитил экс-руководителя администрации Зеленского.