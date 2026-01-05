Евгений Хмара назначен на пост главы Службы безопасности Украины
Евгений Хмара, ранее занимавший должность руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, назначен на пост главы Службы безопасности Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Экс-глава СБУ Василий Малюк подал в отставку по требованию Зеленского.
1 декабря 2025 г. «Украинская правда» сообщала, что отставки Малюка за неделю до своего увольнения добивался бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Причиной стало то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидас» и не защитил экс-руководителя администрации Зеленского.