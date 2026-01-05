Газета
Малюк попросил об отставке с поста главы СБУ

Ведомости

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подал в отставку по требованию президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, исполняющим обязанности главы СБУ, вероятнее всего, может стать начальник Центра специальных операций СБУ генерал Евгений Хмара.

1 декабря 2025 г. «Украинская правда» сообщала, что бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак за неделю до своего увольнения хотел добиться отставки Малюка. По данным издания, причиной стало то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидаса» и не защитил экс-руководителя администрации Зеленского.

