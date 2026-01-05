Малюк попросил об отставке с поста главы СБУ

1 декабря 2025 г. «Украинская правда» сообщала, что бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак за неделю до своего увольнения хотел добиться отставки Малюка. По данным издания, причиной стало то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидаса» и не защитил экс-руководителя администрации Зеленского.