Ермак за неделю до увольнения добивался отставки главы СБУ

28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.