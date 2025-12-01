Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ермак за неделю до увольнения добивался отставки главы СБУ

Ведомости

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак за неделю до своего увольнения хотел добиться отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, пишет «Украинская правда».

Причиной в газете назвали то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидас» и не защитил Ермака.

28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.

1 декабря «Украинская правда» сообщила, что Ермак «устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», когда его попросили написать заявление об отставке. Никто из руководства страны не стал на его защиту.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь