Ермак за неделю до увольнения добивался отставки главы СБУ
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак за неделю до своего увольнения хотел добиться отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, пишет «Украинская правда».
Причиной в газете назвали то, что Малюк якобы проглядел антикоррупционную операцию «Мидас» и не защитил Ермака.
28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.
1 декабря «Украинская правда» сообщила, что Ермак «устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», когда его попросили написать заявление об отставке. Никто из руководства страны не стал на его защиту.