СМИ: Ермак устроил Зеленскому истерику на фоне отставки
Андрей Ермак, который возглавлял офис лидера Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, «устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», когда его попросили написать заявление об отставке, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Газета пишет, что для самого Зеленского опыт был легче, так как это не первый друг, которого приходится исключать из команды. Для Ермака «это был первый опыт, поэтому, вероятно, и реакция была столь бурной», говорится в материале. Никто из руководства страны не стал на его защиту.
«Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», – рассказал газете человек из близкого окружения Ермака.
По мнению источников, после отставки главы офиса сам Зеленский снова стал энергичный, как в начале 2022 г. Как будто вернулась его прежняя версия, говорится в материале.
28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики.
В тот же день Ермак написал заявление об отставке.