Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины
Андрей Ермак, который возглавлял офис президента Украины Владимира Зеленского с момента его избрания, написал заявление об отставке, сообщил украинский лидер в Telegram-канале. Оно было удовлетворено.
«Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», – сказал Зеленский в видеообращении.
28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли к нему в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики.
Агентство Reuters в этот же день писало, что отставка Ермака может увеличить уровень поддержки Зеленского как в стране, так и за ее пределами. При этом такое решение может бросить тень на репутацию самого президента из-за коррупционных обвинений. Как отметило издание, скандал в энергетическом секторе «подорвал позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждается» в доверии американских чиновников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что скандал, связанный с коррупционными схемами на Украине, «шатает во все стороны» политическую систему республики. По его мнению, последствия этого процесса будут крайне негативными.