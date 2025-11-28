Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины

Агентство Reuters в этот же день писало, что отставка Ермака может увеличить уровень поддержки Зеленского как в стране, так и за ее пределами. При этом такое решение может бросить тень на репутацию самого президента из-за коррупционных обвинений. Как отметило издание, скандал в энергетическом секторе «подорвал позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждается» в доверии американских чиновников.