Политика

Reuters: отставка Ермака может укрепить поддержку Зеленского на Украине и в мире

Ведомости

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака может усилить поддержку Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами. Однако это также может бросить тень на репутацию самого президента из-за коррупционных обвинений. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, обеспокоенность американских чиновников обвинениями во взяточничестве «подорвала позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждается в их доверии».

28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака.

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором коррупционной схемы.

