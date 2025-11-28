НАБУ готовит Ермаку обвинение по делу Миндича
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса президента Украины Андрею Ермаку по делу Тимура Миндича. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее стало известно, что НАБУ провело обыски в киевской квартире Ермака. Он подтвердил это и подчеркнул, что оказывает следователям «полное содействие». По его словам в Telegram-канале, сотрудникам был предоставлен полный доступ к квартире, на месте работают адвокаты.
Железняк уточнил, что обыски связаны с делом предпринимателя Тимура Миндича. В этом деле, как пишет украинское интернет-издание «Страна», Ермак упоминается под кодовым именем «Али-Баба».
Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что обыски связаны с операцией «Мидас» – масштабным делом о предполагаемых коррупционных схемах в энергетическом секторе Украины.
Депутат Рады Алексей Гончаренко озвучил три версии причин обысков. По его словам, они связаны с предполагаемыми приказами Ермака о слежке за сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), возможным его участием в схемах, связанных с Миндичем, а также с еще одним эпизодом «отжима объекта», который, как утверждает Гончаренко, задокументирован, но пока не получил огласки в СМИ.
26 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров дал показания НАБУ по делу Миндича.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала ввел санкции на три года в отношении Миндича и финансиста Александра Цукермана. Позднее их объявили в розыск.