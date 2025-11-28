НАБУ готовит Ермаку обвинение по делу Миндича

Депутат Рады Алексей Гончаренко озвучил три версии причин обысков. По его словам, они связаны с предполагаемыми приказами Ермака о слежке за сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), возможным его участием в схемах, связанных с Миндичем, а также с еще одним эпизодом «отжима объекта», который, как утверждает Гончаренко, задокументирован, но пока не получил огласки в СМИ.