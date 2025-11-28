Песков: коррупционный скандал шатает Украину

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины, «шатает во все стороны» политическую систему страны. Его последствия будут крайне негативными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.