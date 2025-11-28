Песков: коррупционный скандал шатает Украину
Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины, «шатает во все стороны» политическую систему страны. Его последствия будут крайне негативными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его мнению, коррупционный скандал на Украине разрастается, в связи с чем ситуация в стране «очень тяжелая».
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен Тимур Миндич. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 28 ноября заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса президента Украины Андрею Ермаку по делу Миндича. До этого ведомство провело обыски в киевской квартире Ермака.