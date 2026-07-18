После отставки Федорова в ЕС беспокоятся о судьбе соглашений с Киевом
ЕС обеспокоен сохранностью договоренностей с Украиной, подписанных при министре обороны Михаиле Федорове, пишет EUobserver.
Накануне отставки Федоров подписал соглашения с Еврокомиссией и Европейским оборонным агентством о допуске украинских компаний к европейским программам и совместному производству. За день до увольнения в Киеве были объявлены первые шесть европейских фирм из Эстонии, Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Франции, отобранных для тестирования систем. Федоров был ключевым переговорщиком в процессе интеграции, что делало его важным партнером для восточноевропейских союзников Украины.
«Для Европы это не далекая дворцовая драма. В свои последние дни в должности Федоров подписал соглашения, открывающие европейские программы, финансирование и совместное производство для украинских компаний», – пишет издание.
Увольнение министра произошло на фоне его публичного конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Федоров обвинял высшее военное командование в принятии решений на основе личной лояльности, а не оперативных данных, а также блокировании его инициатив в течение нескольких месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский оставил генералов на своих постах, отправив в отставку реформатора, пишет издание.
Назначенный на пост и. о. главы Минобороны Евгений Хмара, бывший и. о. главы СБУ, известен руководством операциями по глубоким ударам, однако его компетенции в вопросах оборонных закупок и системы управления реформами пока остаются под вопросом, считает издание.
15 июля Федоров подтвердил свою отставку и рассказал о задачах, которые не удалось завершить во время работы на посту главы минобороны Украины. По его словам, одной из таких задач стала полная организационная трансформация ведомства по стандартам НАТО.