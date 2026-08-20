Telegraph: отставка Федорова с поста главы Минобороны сыграла на руку России
Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины ослабила позиции Киева и сыграла на руку России. Такое мнение высказали авторы The Telegraph.
«Зеленский вручил Путину мощное оружие. Увольнение популярного министра обороны соответствует стратегии Кремля», – говорится в публикации.
По оценке газеты, решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке Федорова в конечном счете ослабило позиции украинских властей.
The Telegraph связывает это в том числе с последующими заявлениями бывшего министра о необходимости проведения выборов. В девятиминутном видеообращении Федоров выступил за поиск возможности восстановить избирательный процесс, несмотря на продолжающийся конфликт.
Экс-министр отметил, что проведение выборов на Украине в период военного положения ограничено законодательством. При этом, учитывая неопределенность сроков завершения конфликта, он поставил вопрос о том, как долго президент может оставаться у власти. Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 г. Федоров призвал разработать законный, безопасный и реалистичный механизм для восстановления полноценного избирательного процесса.
Федоров покинул пост главы минобороны в июле в рамках инициированных Зеленским перестановок в правительстве. После отставки он заявил, что одной из ее причин стали его попытки реформировать систему военных закупок. По словам бывшего министра, одним из первых его решений стало введение тендерной системы, после чего он намеревался перестроить систему управления минобороны. Федоров также говорил, что испытывал давление «со всех сторон».