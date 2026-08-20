Telegraph: отставка Федорова с поста главы Минобороны сыграла на руку России

Федоров покинул пост главы минобороны в июле в рамках инициированных Зеленским перестановок в правительстве. После отставки он заявил, что одной из ее причин стали его попытки реформировать систему военных закупок. По словам бывшего министра, одним из первых его решений стало введение тендерной системы, после чего он намеревался перестроить систему управления минобороны. Федоров также говорил, что испытывал давление «со всех сторон».