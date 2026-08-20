Экс-депутат Рады: на Украине наблюдается конфликт Зеленского и лагеря Федорова

«Федоров сейчас стал вождем этих сил, воспринимаемый как желаемый сменщик Зеленского. Федоров представляет реальную угрозу Зеленскому, так как тот же экс-главком и посол в Великобритании Валерий Залужный не так амбициозен и харизматичен. Себя либералы-глобалисты преподносят как антикоррупционеры, и сейчас они перешли в активное наступление, так как появился шанс по-настоящему побороть Зеленского и привести к власти Федорова», – сказал Волошин.