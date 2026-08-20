Экс-депутат Рады: на Украине наблюдается конфликт Зеленского и лагеря Федорова
На Украине наблюдается серьезное политическое столкновение между президентом Владимиром Зеленским и его «погрязшим в тотальном воровстве» окружением с одной стороны и ориентированным на западные либеральные силы лагерем – с другой. Об этом «Ведомостям» рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Волошин.
По его словам, лицом второго лагеря стал бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Волошин считает, что его фигура важна для легитимизации этих политических сил внутри украинского общества. По оценке экс-депутата, этот лагерь представляет не весь Запад, а демократическую партию США и некоторых других представителей либерально-глобалистской инфраструктуры в Америке и Европе, что ассоциируют себя со структурами Джорджа Сороса.
«Федоров сейчас стал вождем этих сил, воспринимаемый как желаемый сменщик Зеленского. Федоров представляет реальную угрозу Зеленскому, так как тот же экс-главком и посол в Великобритании Валерий Залужный не так амбициозен и харизматичен. Себя либералы-глобалисты преподносят как антикоррупционеры, и сейчас они перешли в активное наступление, так как появился шанс по-настоящему побороть Зеленского и привести к власти Федорова», – сказал Волошин.
По его мнению, с этим связана и атака на представителей команды бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, к которой экс-депутат относит его бывшего заместителя Ирину Мудрую. При этом попытка заблокировать назначение нового министра обороны провалилась, а протестные акции в поддержку Федорова, по оценке Волошина, потеряли смысл.
Он считает, что лагерь либеральных глобалистов понял, что просить чего-либо у Зеленского не так удобно, лучше требовать это в ультимативной форме, и теперь на вооружение Федорова и его группы взята тактика настаивать на проведении выборов.
«Этот тезис весьма опасен для Зеленского, так как отбиваться от необходимости проводить выборы ему все сложнее. Даже на Западе возникают проблемы с легитимацией украинского президента в том числе и теми структурами, что не связаны с упомянутыми либеральными глобалистами», – отметил Волошин.
По его словам, требование о проведении выборов также пересекается с позицией Москвы, которая ставила под сомнение легитимность Зеленского и заявляла о необходимости участия в полноценных переговорах легитимного руководства Украины. Волошин считает, что поддерживающие Федорова западные силы рассчитывают усилить свое влияние на принятие ключевых решений в Киеве.
«Лагерь же внешнего управления намерен показать, что “кто за девушку платит, тот ее и танцует”, и принимать важнейшие решения должен именно он, и Федоров обещает, что будет послушно следовать его требованиям, а не требовать что-то от Запада, как это себе позволяет Зеленский», – пояснил Волошин.
20 августа The Telegraph сообщила, что отставка Федорова с поста министра обороны в конечном счете ослабила позиции украинских властей и сыграла на руку России. Газета связала это в том числе с последующими заявлениями экс-министра о необходимости проведения выборов.
В видеообращении Федоров отметил, что проведение выборов во время военного положения ограничено украинским законодательством, но поставил вопрос о том, как долго президент может оставаться у власти без нового мандата избирателей в условиях затяжного конфликта. Ведь срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 г. Федоров призвал разработать безопасный и законный механизм для восстановления полноценного избирательного процесса.