Зеленский: выборы на Украине невозможны из-за 9 млн граждан за границей
За границей живут 9 млн украинцев, провести выборы в условиях продолжающегося конфликта невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.
По его словам, проведение голосования во время военных действий невозможно как с точки зрения украинского законодательства, так и из соображений безопасности. «Как провести выборы, когда за границей находятся 9 млн человек? Обычно за рубежом находились около 500 000 человек, и они голосовали», – сказал Зеленский.
19 августа The Washington Post писала, что экс-министр обороны Михаил Федоров призвал провести в стране выборы, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Он заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжного конфликта. Федоров также раскритиковал работу украинских властей и заявил о проблеме коррупции в армии, однако напрямую Зеленского не упомянул. С призывом не откладывать выборы до окончания конфликта выступил также бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 августа заявил, что проведение выборов на Украине сейчас невозможно из-за действующих юридических ограничений.