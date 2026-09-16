Зеленский: выборы на Украине невозможны из-за 9 млн граждан за границей

19 августа The Washington Post писала, что экс-министр обороны Михаил Федоров призвал провести в стране выборы, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Он заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжного конфликта. Федоров также раскритиковал работу украинских властей и заявил о проблеме коррупции в армии, однако напрямую Зеленского не упомянул. С призывом не откладывать выборы до окончания конфликта выступил также бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.