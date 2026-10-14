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В Анталье в ДТП с автобусом пострадали семь россиян

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

Семь граждан России пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Анталья на юге Турции. Двое пострадавших остаются в больнице, остальные, включая детей, выписаны. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

По информации турецких компетентных органов, авария произошла в районе Коркутели. Всех семерых россиян доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

В генконсульстве отметили, что обращений по поводу происшествия от российских граждан не поступало. При этом дипломаты заявили, что продолжат следить за ситуацией и готовы при необходимости оказать пострадавшим консульское содействие.

По данным DHA, в результате ДТП пострадали девять человек. Микроавтобус съехал с дороги и упал в кювет. На место происшествия были направлены медицинские бригады. Пострадавшие были доставлены в государственную больницу  города Коркутели.

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