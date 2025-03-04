O’Key Group обсудит с акционерами смену регистрации юрлица с Люксембурга на РФ
Совет директоров O`Key Group S.A. проведет общее собрание акционеров по вопросу смены регистрации юридического лица (редомициляции) с Люксембурга на Россию. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Собрание пройдет 25 марта. Уточняется, что решение будет возможно в случае соблюдения законодательных и регуляторных требований.
Смена юридического лица никак не повлияет на процессы внутри бизнеса и деятельность дочерних компаний на территории России, поясняют в пресс-службе. Компания продолжит выполнять обязательства перед клиентами.
Кроме того, при принятии решения все акции компании в количестве 269 074 000 штук признаются акциями МКПАО в соотношении 1:1. Номинальная стоимость будет выражена в рублях согласно стоимости акций в евро по курсу Банка России.
В конце декабря группа заявляла, что совет директоров «Окей» принял решение о продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. По мнению совета, такое решение отвечает интересам группы и ее акционеров. Активы на фоне новости дорожают до 24%.