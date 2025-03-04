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O’Key Group обсудит с акционерами смену регистрации юрлица с Люксембурга на РФ

Ведомости

Совет директоров O`Key Group S.A. проведет общее собрание акционеров по вопросу смены регистрации юридического лица (редомициляции) с Люксембурга на Россию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Собрание пройдет 25 марта. Уточняется, что решение будет возможно в случае соблюдения законодательных и регуляторных требований.

Смена юридического лица никак не повлияет на процессы внутри бизнеса и деятельность дочерних компаний на территории России, поясняют в пресс-службе. Компания продолжит выполнять обязательства перед клиентами.

Кроме того, при принятии решения все акции компании в количестве 269 074 000 штук признаются акциями МКПАО в соотношении 1:1. Номинальная стоимость будет выражена в рублях согласно стоимости акций в евро по курсу Банка России.

В конце декабря группа заявляла, что совет директоров «Окей» принял решение о продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. По мнению совета, такое решение отвечает интересам группы и ее акционеров. Активы на фоне новости дорожают до 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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