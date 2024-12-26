«Окей» продает бизнес гипермаркетов менеджменту

С 3 января акции «Окей» будут переведены с первого на третий уровень листинга. С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».