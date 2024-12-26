«Окей» продает бизнес гипермаркетов менеджменту
Совет директоров «Окей» принял решение о продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. Совет директоров считает, что такое решение отвечает интересам группы и ее акционеров, говорится в сообщении компании. Активы на фоне новости дорожают до 24%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В конце 2023 г. Константин Арабидис, ранее занимавший должность финансового директора группы «Окей», был назначен генеральным директором гипермаркетов компании. Гипермаркеты продолжают работать под брендом «Окей». В рамках сделки планируется приобретение сети магазинов, товарного знака, логистической инфраструктуры и других активов. Компания утверждает, что продажа гипермаркетов соответствует интересам группы и ее акционеров, сумма сделки не раскрывается.
Для завершения сделки потребуется одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. В то же время сегмент дискаунтеров «Да!» останется в составе группы. Представители компании отметили, что это решение будет выгодно обеим сторонам, так как обе сети имеют стабильный денежный поток, свою аудиторию и развитую логистическую инфраструктуру.
По итогам девяти месяцев 2024 г. чистая розничная выручка группы «Окей» увеличилась на 5,6%, достигнув 155,6 млрд руб., при этом гипермаркеты показали рост на 1,6% до 102,7 млрд руб., а дискаунтеры – на 14,3% до 52,9 млрд руб. На конец сентября 2024 г. группа включала 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров.
18 июня группа сообщила, что прекращает листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на основном рынке Лондонской биржи (LSE). О намерении компании провести делистинг было известно еще 15 мая. В соответствующем сообщении отмечается, что глобальные депозитарные расписки компании «Окей» имеют листинг на основном рынке LSE с 2010 г. При этом с 4 марта 2022 г. торги депозитарными расписками компании на LSE приостановлены.
С 3 января акции «Окей» будут переведены с первого на третий уровень листинга. С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».