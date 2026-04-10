Главная / Инвестиции /

Акционеры «О'кей» одобрили делистинг расписок с биржи Астаны

Ведомости

Акционеры группы компаний «О'кей» (O`Key Group S.A.) на внеочередном общем собрании одобрили делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Астанинской международной биржи (AIX) в рамках редомициляции компании в Россию.

Предполагается, что последним днем торгов будет 6 мая 2026 г. Торги ГДР на AIX будут приостановлены 8 мая. Делистинг запланирован на 13 мая.

В марте 2025 г. акционеры «О'кей» одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О’кей груп».

До завершения редомициляции группа продолжит действовать как люксембургская компания. Процесс смены юридического лица группы не повлияет на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и дочерних компаний.

