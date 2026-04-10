Акционеры «О'кей» одобрили делистинг расписок с биржи Астаны

В марте 2025 г. акционеры «О'кей» одобрили редомициляцию компании из Люксембурга в Россию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О’кей груп».