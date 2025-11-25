«Окей» продала сеть гипермаркетов менеджменту
«Окей» завершила сделку по продаже сегмента гипермаркетов менеджменту сети. Компания, владеющая гипермаркетами «Окей», со всеми дочерними структурами перешла под управление «РБФ ритейл», принадлежащее команде менеджмента. Сейчас проводятся завершающие регистрационные действия в ЕГРЮЛ.
В периметр сделки входят магазины «Окей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы, которые относятся к бизнес-сегменту гипермаркетов. В рамках подготовки к сделке группа провела административные процедуры, предшествующие продаже бизнеса гипермаркетов. В частности, получила одобрение акционеров, необходимые разрешения и провела реорганизацию холдинга для разделения бизнесов гипермаркетов и дискаунтеров.
Сеть «Окей» продолжает работу в обычном режиме. Сеть дискаунтеров «Да!» и инфраструктура, которая связана с ее работой, остается под контролем группы. Магазины «Да!» продолжат работать в России и сфокусируются на дальнейшем росте бизнеса и улучшении клиентского предложения на рынке.
14 октября ФАС России согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’кей». Ведомство рассмотрело ходатайство ООО «Земун» о покупке 99% в уставном капитале холдинговой компании «РБФ ритейл» (в соответствии с согласованным ФАС ходатайством покупает 99,56% ООО «О’кей»). После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.