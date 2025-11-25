«Окей» продала сеть гипермаркетов менеджменту

В периметр сделки входят магазины «Окей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы, которые относятся к бизнес-сегменту гипермаркетов. В рамках подготовки к сделке группа провела административные процедуры, предшествующие продаже бизнеса гипермаркетов. В частности, получила одобрение акционеров, необходимые разрешения и провела реорганизацию холдинга для разделения бизнесов гипермаркетов и дискаунтеров.