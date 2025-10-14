ФАС согласовала покупку сети гипермаркетов «О’кей»

27 августа «Известия» со ссылкой на источники писали, что торговая сеть «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки «О’кей». По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно только после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его менеджменту.