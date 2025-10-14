ФАС согласовала покупку сети гипермаркетов «О’кей»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’кей». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Служба рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл», принадлежащей менеджменту «О'кей» (в соответствии с согласованным ФАС ходатайством покупает 99,56% ООО «О’кей»). После завершения сделки покупатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.
Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли.
27 августа «Известия» со ссылкой на источники писали, что торговая сеть «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки «О’кей». По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить от 40 млрд до 55 млрд руб. Однако ее заключение возможно только после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его менеджменту.
Совет директоров «О'кей групп» принял решение продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании в декабре 2024 г. Помимо магазинов в сделку включены товарный знак и логистическая инфраструктура. Сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы. Источник издания в «О'кей групп» указал на «несколько затянувшийся» процесс продажи гипермаркетов. Компания собиралась завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 г.