«Известия»: «Лента» хочет купить гипермаркеты «О’кей»

По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить от 40 до 55 млрд руб. В случае ее успешного завершения «Лента» усилит свои позиции в сегменте гипермаркетов, а «О’кей» сможет сосредоточиться на развитии формата дискаунтеров. Однако заключение соглашения возможно только после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его менеджменту.