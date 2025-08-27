Газета
Главная / Бизнес /

«Известия»: «Лента» хочет купить гипермаркеты «О’кей»

Ведомости

Торговая сеть «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки гипермаркетов «О’кей». Сделка находится на стадии необязывающего предложения, в рамках которой стороны определяют основные условия, сообщают «Известия» со ссылкой на три источника.

По оценкам экспертов, стоимость сделки может составить от 40 до 55 млрд руб. В случае ее успешного завершения «Лента» усилит свои позиции в сегменте гипермаркетов, а «О’кей» сможет сосредоточиться на развитии формата дискаунтеров. Однако заключение соглашения возможно только после одобрения правкомиссией первичной сделки по продаже российского бизнеса «О’кей» его менеджменту.

Совет директоров «О'кей групп» решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании в декабре 2024 г. Кроме магазинов в сделку включены товарный знак и логистическая инфраструктура. Сеть дискаунтеров «Да!» останется под контролем группы.

Собеседник издания в «О'кей групп» обратил внимание на «несколько затянувшийся» процесс продажи гипермаркетов. Компания планирует завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 г.

В конце июля «Лента» объявила, что меняет название на «Группа Лента» и регистрирует новый логотип для группы компаний. Решение было принято, чтобы подчеркнуть трансформационные изменения.

