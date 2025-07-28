Ритейлер «Лента» сменит название и откажется от сине-желтого логотипа
Российский ритейлер «Лента» объявил о ребрендинге: компания меняет название на «Группа Лента» и регистрирует новый логотип для группы компаний. Об этом сообщили в компании.
Согласно заявлению, «Лента» продолжает развиваться как мультиформатный мультибрендовый ритейлер. На данный момент компания представляет собой платформу для развития бизнесов, объединяющую гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома и дрогери (магазины товаров повседневного спроса). Чтобы подчеркнуть трансформационные изменения, компания приняла решение обновить свое наименование и визуальную идентичность.
Новый логотип «Группы Лента» создан с уважением к истории бренда, но при этом отражает его эволюцию. Каждый цвет нового визуального стиля имеет символическое значение. Антрацит – символизирует фундамент и стабильность группы. Желтый – энергия предпринимателей и связь с историей бренда «Лента». Белый – забота и уважение как ключевые элементы корпоративной культуры.
«В настоящее время компания работает над финализацией брендбука, соответствующие изменения в визуальных коммуникациях будут внедрены до конца текущего года», – говорится в сообщении компании.
26 июня стало известно, что «Лента» приобрела южноуральскую сеть магазинов Spar. В рамках сделки ритейлер получил пять гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три распределительных центра. Сумма сделки не разглашалась.