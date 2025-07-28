Ритейлер «Лента» сменит название и откажется от сине-желтого логотипа

Новый логотип «Группы Лента» создан с уважением к истории бренда, но при этом отражает его эволюцию. Каждый цвет нового визуального стиля имеет символическое значение. Антрацит – символизирует фундамент и стабильность группы. Желтый – энергия предпринимателей и связь с историей бренда «Лента». Белый – забота и уважение как ключевые элементы корпоративной культуры.