«Лента» приобрела южноуральскую сеть, управляющую магазинами Spar

В сделку вошло пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три распределительных центра. Сумма сделки не раскрывается. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Молла» с учетом долга в 4–5 млрд руб.