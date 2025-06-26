«Лента» приобрела южноуральскую сеть, управляющую магазинами Spar

«Лента» приобрела южноуральскую сеть, управляющую магазинами SparЗа счет этой сделки федеральный ритейлер увеличит долю в Челябинской области до 11%, по оценке экспертов
В сделку вошло пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три распределительных центра. Сумма сделки не раскрывается. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает бизнес «Молла» с учетом долга в 4–5 млрд руб.
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