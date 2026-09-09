«Новатэк» начнет первые отгрузки СПГ во Вьетнам в следующем году

«Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ 23 марта. Михельсон тогда сообщил, что его компания более пяти лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Он объяснил, что Вьетнам по росту ВВП в 8% один из лучших в мире, и прогнозируется развитие в 12%.