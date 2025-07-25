Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке

Судом также арестован обвиняемый в посредничестве во взятке в особо крупном размере Александр Соломатин. Он проходит по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы. По той же статье на два месяца арестован заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов.