Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области Егорова по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о взятке. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Чиновник арестован на два месяца. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на суд пишет, что Следственный комитет (СК) России предъявил Егорову обвинение в получении взятки в размере 84 млн руб.
Судом также арестован обвиняемый в посредничестве во взятке в особо крупном размере Александр Соломатин. Он проходит по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по этой части – до 12 лет лишения свободы. По той же статье на два месяца арестован заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов.
Егорова задержали по подозрению во взятке 24 июля. Егоров был главой Тамбовской области с сентября 2022 г. по ноябрь 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу.
В 2018 г. он был советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В том же году Егоров получил пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 г. одновременно с прошлой должностью стал главным государственным жилищным инспектором РФ, занимался вопросами госполитики по регулированию жилищно-коммунальной сферы.