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Кто такой Максим Егоров

Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
Александр Тихонов
Максим Егоров/ Пресс-служба президента России

Максим Егоров родился 23 мая 1977 г. в Горьком (сейчас – Нижний Новгород). В 1999 г. окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. После вуза работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000 г. перешел в АООТ «Нижновэнерго» на должность экономиста 1 категории. Покинул компанию в 2005 г., будучи заместителем директора по экономике – начальником планово-экономического отдела.

С 2005 г. по 2015 г. работал на различных должностях в Федеральной службе по тарифам (упразднена в 2015 г). Прошел путь от начальника отдела в Управлении регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до главы Управления регулирования электроэнергетической отрасли.

С 2016 г. по 2018 г. являлся советником губернатора Тюменской области (на тот момент Владимира Якушева), работал в представительстве правительства региона в Москве. В июне 2018, вскоре после назначения Якушева главой Минстроя, Егоров был назначен его советником. 29 декабря 2018 г. занял пост заместителя министра строительства и ЖКХ. В 2019-2021 г. – главный государственный жилищный инспектор России.

В октябре 2021 г. указом президента назначен врио губернатора Тамбовской области. В декабре того же года был избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». 19 сентября 2022 г. победил на выборах губернатора с результатом 84,95% голосов (баллотировался от ЕР).

Государственный советник РФ 1-го класса. Почетный работник топливно-энергетического комплекса, а также органов ценового и тарифного регулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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