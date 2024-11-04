Кто такой Максим Егоров

Кто такой Максим ЕгоровГубернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
Максим Егоров родился 23 мая 1977 г. в Горьком (сейчас – Нижний Новгород). В 1999 г. окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. После вуза работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. В 2000 г. перешел в АООТ «Нижновэнерго» на должность экономиста 1 категории. Покинул компанию в 2005 г., будучи заместителем директора по экономике – начальником планово-экономического отдела.
С 2005 г. по 2015 г. работал на различных должностях в Федеральной службе по тарифам (упразднена в 2015 г). Прошел путь от начальника отдела в Управлении регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до главы Управления регулирования электроэнергетической отрасли.
С 2016 г. по 2018 г. являлся советником губернатора Тюменской области (на тот момент Владимира Якушева), работал в представительстве правительства региона в Москве. В июне 2018, вскоре после назначения Якушева главой Минстроя, Егоров был назначен его советником. 29 декабря 2018 г. занял пост заместителя министра строительства и ЖКХ. В 2019-2021 г. – главный государственный жилищный инспектор России.
В октябре 2021 г. указом президента назначен врио губернатора Тамбовской области. В декабре того же года был избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». 19 сентября 2022 г. победил на выборах губернатора с результатом 84,95% голосов (баллотировался от ЕР).
Государственный советник РФ 1-го класса. Почетный работник топливно-энергетического комплекса, а также органов ценового и тарифного регулирования.