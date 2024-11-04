Кто такой Максим Егоров

С 2016 г. по 2018 г. являлся советником губернатора Тюменской области (на тот момент Владимира Якушева), работал в представительстве правительства региона в Москве. В июне 2018, вскоре после назначения Якушева главой Минстроя, Егоров был назначен его советником. 29 декабря 2018 г. занял пост заместителя министра строительства и ЖКХ. В 2019-2021 г. – главный государственный жилищный инспектор России.