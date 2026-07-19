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Bloomberg: Ирак перевозит нефтепродукты через Сирию на грузовиках

Ведомости

Ирак использует тысячи грузовиком для перевозки нефтепродуктов через территорию Сирии, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, таким образом происходит доставка товара до портов в Средиземном море в обход Ормузского пролива. Перевозка занимает до четырех дней. Кроме того, грузы могут доставляться через территорию Иордании.

Издание со ссылкой на данные министерства нефти Ирака отметило, что в июне через эти две страны Ирак перевез 1 млн т мазута. При этом в мае показатель был вдвое меньше, 500 000 т.

США вновь начали блокаду морских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов Ирана с 23:00 мск 14 июля. По данным американских ВМС, любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, задержат с применением силы. Президент США Дональд Трамп также говорил, что военные якобы смогли вывести из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет – на 89%.

15 июля министр войны США Пит Хегсет заявил, что для укрепления партнерства с США Ирак должен отстаивать свой суверенитет и разоружить связанные с Ираном вооруженные формирования, ответственные за более чем 600 нападений на американский персонал этой весной. По его словам, «безопасный Ирак открывает возможности для активного коммерческого и оборонного сотрудничества».

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