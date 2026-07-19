Bloomberg: Ирак перевозит нефтепродукты через Сирию на грузовиках
Ирак использует тысячи грузовиком для перевозки нефтепродуктов через территорию Сирии, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, таким образом происходит доставка товара до портов в Средиземном море в обход Ормузского пролива. Перевозка занимает до четырех дней. Кроме того, грузы могут доставляться через территорию Иордании.
Издание со ссылкой на данные министерства нефти Ирака отметило, что в июне через эти две страны Ирак перевез 1 млн т мазута. При этом в мае показатель был вдвое меньше, 500 000 т.
США вновь начали блокаду морских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов Ирана с 23:00 мск 14 июля. По данным американских ВМС, любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, задержат с применением силы. Президент США Дональд Трамп также говорил, что военные якобы смогли вывести из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет – на 89%.
15 июля министр войны США Пит Хегсет заявил, что для укрепления партнерства с США Ирак должен отстаивать свой суверенитет и разоружить связанные с Ираном вооруженные формирования, ответственные за более чем 600 нападений на американский персонал этой весной. По его словам, «безопасный Ирак открывает возможности для активного коммерческого и оборонного сотрудничества».