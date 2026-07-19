Bloomberg: Ирак перевозит нефтепродукты через Сирию на грузовиках

США вновь начали блокаду морских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов Ирана с 23:00 мск 14 июля. По данным американских ВМС, любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, задержат с применением силы. Президент США Дональд Трамп также говорил, что военные якобы смогли вывести из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет – на 89%.