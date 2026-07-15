Хегсет: Ирак должен усилить безопасность ради сотрудничества с США

С 23:00 (по мск) 14 июля США возобновили блокаду морских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов Ирана. Любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, задержат с применением силы, заявили в ВМС США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американским военным в ходе воздушных операций удалось якобы вывести из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет – на 89%. Он считает, что эти потери позволяют Вашингтону установить контроль над Ормузским проливом.