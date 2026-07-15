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Хегсет: Ирак должен усилить безопасность ради сотрудничества с США

Ведомости

Для укрепления партнерства с США Ирак должен отстаивать свой суверенитет и разоружить связанные с Ираном вооруженные формирования, ответственные за более чем 600 нападений на американский персонал этой весной. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в соцсети X.

По его словам, он принял в Пентагоне премьер-министра Ирака Али аз-Зейди.

«США также рассчитывают на то, что иракские силы безопасности, в том числе пешмерга и другие силы безопасности Иракского Курдистана, возглавят борьбу с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) после завершения военных миссий в Ираке», – добавил Хегсет.

США и Иран вернулись к изначальной точке военного противостояния

Политика / Международные новости

Министр войны США также сказал, что «безопасный Ирак открывает возможности для активного коммерческого и оборонного сотрудничества».

С 23:00 (по мск) 14 июля США возобновили блокаду морских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов Ирана. Любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, задержат с применением силы, заявили в ВМС США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американским военным в ходе воздушных операций удалось якобы вывести из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет – на 89%. Он считает, что эти потери позволяют Вашингтону установить контроль над Ормузским проливом.

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