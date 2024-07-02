Генассамблея ООН приняла резолюцию Китая по сотрудничеству в сфере ИИ
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Китая по международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Xinhua. Резолюцию поддержали 140 стран.
«Сейчас стремительное развитие технологий ИИ во всем мире оказывает влияние на социально-экономическое развитие всех стран и прогресс цивилизации», – заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун в своем обращении к Генассамблее. Он подчеркнул, что большинство стран мира, особенно развивающиеся, еще не смогли получить доступ к ИИ.
В китайской резолюции сделан акцент на человеко-ориентированные принципы, которые приносят пользу всему миру. По словам Фу, они основываются на равенстве, взаимной выгоде, честности и инновациях. Революция также призывает международное сообщество помочь развивающимся странам, а именно расширить их доступ к возможностям ИИ. Это подразумевает отрытую, справедливую и недискриминационную бизнес-среду.
В марте этого года страны-члены ООН приняли резолюцию об ИИ, которую инициировали США. Ее авторами стали 120 стран, в том числе Китай. Россия в разработке не участвовала. Американская резолюция призывает к расширению участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их доступа к технологическим инновациям. Авторы также предложили меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных.
В мае стало известно, что Россия принимала участие в разработке китайской резолюции о международном сотрудничестве в сфере ИИ. О разработке документа в конце апреля сообщила пресс-секретарь постпредства КНР при ООН Тао Ван.