Генассамблея ООН приняла резолюцию Китая по сотрудничеству в сфере ИИ

В марте этого года страны-члены ООН приняли резолюцию об ИИ, которую инициировали США. Ее авторами стали 120 стран, в том числе Китай. Россия в разработке не участвовала. Американская резолюция призывает к расширению участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их доступа к технологическим инновациям. Авторы также предложили меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных.