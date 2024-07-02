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Генассамблея ООН приняла резолюцию Китая по сотрудничеству в сфере ИИ

Ведомости

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Китая по международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Xinhua. Резолюцию поддержали 140 стран.

«Сейчас стремительное развитие технологий ИИ во всем мире оказывает влияние на социально-экономическое развитие всех стран и прогресс цивилизации», – заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун в своем обращении к Генассамблее. Он подчеркнул, что большинство стран мира, особенно развивающиеся, еще не смогли получить доступ к ИИ.

В китайской резолюции сделан акцент на человеко-ориентированные принципы, которые приносят пользу всему миру. По словам Фу, они основываются на равенстве, взаимной выгоде, честности и инновациях. Революция также призывает международное сообщество помочь развивающимся странам, а именно расширить их доступ к возможностям ИИ. Это подразумевает отрытую, справедливую и недискриминационную бизнес-среду.

В марте этого года страны-члены ООН приняли резолюцию об ИИ, которую инициировали США. Ее авторами стали 120 стран, в том числе Китай. Россия в разработке не участвовала. Американская резолюция призывает к расширению участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их доступа к технологическим инновациям. Авторы также предложили меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных.

В мае стало известно, что Россия принимала участие в разработке китайской резолюции о международном сотрудничестве в сфере ИИ. О разработке документа в конце апреля сообщила пресс-секретарь постпредства КНР при ООН Тао Ван.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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