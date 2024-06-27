Зорькин заявил о рисках наделения искусственного интеллекта личными правами

На конференции «Защита прав и конституционный контроль» с коллегами из Африки и Малайзии в рамках ПМЮФа Зорькин заявил, что в России не будет введена ни смертная казнь, ни государственная идеология. «Конституция – это и есть идеология, никакой другой не надо», – подчеркнул глава КС.