Зорькин заявил о рисках наделения искусственного интеллекта личными правами
Призывы наделить искусственный интеллект (ИИ) личными правами – важный мировоззренческий вопрос, во многом связанный с настоящим и будущим человечества, привлечь ИИ к ответственности за возможный ущерб будет невозможно. Об этом заявил глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин на лекции в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Статус искусственного интеллекта резонно обсуждать в контексте ответственности за ущерб, причиненный в результате функционирования.<...> Для привлечения ИИ к ответственности нет ровно никаких оснований уже по одной причине отсутствия субъективной стороны – вины как внутреннего психического отношения человека к совершенному деянию, эмоций как душевного состояния в момент противоправного посягательства», – заявил Зорькин.
Он добавил, что робот также не обладает обособленным имуществом, из которого можно возместить возможный ущерб, и не способен выступать ответчиком по иску потерпевшего, самостоятельно отстаивая свои интересы.
Глава КС назвал идею наделения ИИ личным статусом трансгуманизмом, подчеркнув, что он «втягивает нас в неконтролируемую гонку человеческого и искусственного интеллектов, полностью высвобожденных от всего, что составляет "высокую метафизику" человеческого духа».
«По существу, трансгуманизм в конечных своих выводах означает самопрекращение человечества как биологического вида. <...>Величайшее достижение человеческой цивилизации – право – не должно низводиться до уровня "подпорок" трансгуманистических проектов», – сказал Зорькин.
На конференции «Защита прав и конституционный контроль» с коллегами из Африки и Малайзии в рамках ПМЮФа Зорькин заявил, что в России не будет введена ни смертная казнь, ни государственная идеология. «Конституция – это и есть идеология, никакой другой не надо», – подчеркнул глава КС.