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Зорькин заявил о рисках наделения искусственного интеллекта личными правами

Ведомости

Призывы наделить искусственный интеллект (ИИ) личными правами – важный мировоззренческий вопрос, во многом связанный с настоящим и будущим человечества, привлечь ИИ к ответственности за возможный ущерб будет невозможно. Об этом заявил глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин на лекции в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Статус искусственного интеллекта резонно обсуждать в контексте ответственности за ущерб, причиненный в результате функционирования.<...> Для привлечения ИИ к ответственности нет ровно никаких оснований уже по одной причине отсутствия субъективной стороны – вины как внутреннего психического отношения человека к совершенному деянию, эмоций как душевного состояния в момент противоправного посягательства», – заявил Зорькин.

Он добавил, что робот также не обладает обособленным имуществом, из которого можно возместить возможный ущерб, и не способен выступать ответчиком по иску потерпевшего, самостоятельно отстаивая свои интересы.

Глава КС назвал идею наделения ИИ личным статусом трансгуманизмом, подчеркнув, что он «втягивает нас в неконтролируемую гонку человеческого и искусственного интеллектов, полностью высвобожденных от всего, что составляет "высокую метафизику" человеческого духа».

«По существу, трансгуманизм в конечных своих выводах означает самопрекращение человечества как биологического вида. <...>Величайшее достижение человеческой цивилизации – право – не должно низводиться до уровня "подпорок" трансгуманистических проектов», – сказал Зорькин.

На конференции «Защита прав и конституционный контроль» с коллегами из Африки и Малайзии в рамках ПМЮФа Зорькин заявил, что в России не будет введена ни смертная казнь, ни государственная идеология. «Конституция – это и есть идеология, никакой другой не надо», – подчеркнул глава КС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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