Зорькин заявил о связи прокси-войны против РФ с ограничением прав граждан

Говоря об экономических санкциях, Зорькин обратил внимание на проблему противодействия тем угрозам обществу и государству, которые исходят от целенаправленной враждебной деятельности. По его мнению, недопустимо отказывать государству в возможности принимать меры, направленные на защиту от таких угроз в условиях ведущейся против него «прокси-войны», как, например, запрет на распространение определенного контента, направленного на разрушение конституционно ориентированного правосознания граждан. При этом он пояснил в докладе, что речь не идет о том, чтобы КС избегал конституционной оценки норм, которые законодатель вынужден принимать в таких условиях, просто политически с ними согласен. «Сама Конституция допускает возможность ограничения прав, определяя при этом цели, критерии и меру таких ограничений», – подчеркнул Зорькин.