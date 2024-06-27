Зорькин заявил о связи прокси-войны против РФ с ограничением прав граждан

Зорькин заявил о связи прокси-войны против РФ с ограничением прав гражданВ Конституционном суде прошла международная конференция в рамках ПМЮФа
В России не будет введена ни смертная казнь, ни государственная идеология. С такими заявлениями выступил глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин на конференции «Защита прав и конституционный контроль» с коллегами из Африки и Малайзии. Здание КС на Сенатской площади в Санкт-Петербурге приняло конференцию в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
В формате международной конференции не обошлось без обсуждения взаимодействия с недружественными зарубежными юрисдикциями. Зорькин отметил в своем докладе, что обсуждать возможность исполнения решений наднациональных и зарубежных юрисдикций можно только в том случае, если их принятие имеет «хоть какое-то правдоподобие правового основания». Поэтому, например, считает глава КС, акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются скорее «информационным шумом» и в такой оценке не нуждаются.
Говоря об экономических санкциях, Зорькин обратил внимание на проблему противодействия тем угрозам обществу и государству, которые исходят от целенаправленной враждебной деятельности. По его мнению, недопустимо отказывать государству в возможности принимать меры, направленные на защиту от таких угроз в условиях ведущейся против него «прокси-войны», как, например, запрет на распространение определенного контента, направленного на разрушение конституционно ориентированного правосознания граждан. При этом он пояснил в докладе, что речь не идет о том, чтобы КС избегал конституционной оценки норм, которые законодатель вынужден принимать в таких условиях, просто политически с ними согласен. «Сама Конституция допускает возможность ограничения прав, определяя при этом цели, критерии и меру таких ограничений», – подчеркнул Зорькин.
В свою очередь, мера ограничения прав не является постоянной величиной – насколько «подвижны» угрозы, настолько же «подвижны» и направленные на противодействие им соответствующие меры, а как следствие, и их конституционная оценка, отметил он. «Но есть и пределы такой «подвижности». Для КС одним из таковых была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», – вновь обозначил свою позицию председатель наивысшей инстанции.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова резюмировала, что «с учетом новых вызовов и угроз и новой ситуации в создании многополярного мира следует признать, что международные механизмы защиты прав человека сегодня деградировали». Очень важно, сказала омбудсмен, чтобы КС создал ту систему, которая позволяет устранить препятствия в осуществлении гражданами своих прав и будет служить развитию правовых гарантий и их реализации в правоприменительной практике.
Первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков добавил, что необходимо обязательно учитывать «юридические контексты геополитических координат». Они, по его словам, красноречиво свидетельствуют о том, что «коллективный Запад весьма вольно обращается к толкованию пределов своих национальных интересов, прав и свобод». Доктринальная неизвестность, говорит он, «позволяет Западу навязывать международному сообществу большинство неоколониальных пониманий верховенства права благодаря уязвимости правовой теории в целях продолжения многовекового бытия в условиях европейского сада». При таких обстоятельствах представляется, что цивилизационная ценность конституционного контроля способна служить основополагающим ориентиром для нравственно оправданного упорядочения, оборота субъективных прав и обязанностей в нераздельном соотношении субъективных обязанностей, заключил он.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал о позитивной тенденции в статистике исполнения решений КС. «В этом и прошлом году Советом Федерации был одобрен целый ряд социально значимых законов, и в основе данных законов были именно решения КС», – отметил он. По его словам, в 2020 г. в Конституцию были добавлены положения о социальных гарантиях.
После дискуссии Зорькин в беседе с журналистами заявил, что конституционный запрет на государственную идеологию подразумевает какую-то «частную» идеологию, а сама Конституция уже содержит общие ценности. «Судьба Родины, индивидуальные права и солидарность, социальное государство и, самое главное, права человека, принцип правового равенства – ну скажите, это идеологические принципы или нет?» – сказал он. Глава КС уточнил, что, как только начинается смена конституционных норм, это приводит к очень большим последствиям.
«Моя позиция, что Конституция – это и есть идеология, никакой другой не надо», – подчеркнул Зорькин.