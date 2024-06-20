Страны БРИКС обменялись опытом цифровизации в борьбе с киберпреступностью

Страны БРИКС обменялись опытом цифровизации в борьбе с киберпреступностьюВ Петергофе проходит встреча главных прокуроров государств объединения
Делегации руководителей прокурорских служб стран БРИКС провели двухдневное совещание в Константиновском дворце на южном берегу Финского залива. Это уже шестая встреча генпрокурора России Игоря Краснова с коллегами из БРИКС – на этот раз они договорились не только обновить концепцию сотрудничества, но делиться практикой применения новых цифровых технологий.
Перед началом встречи зачитал обращение к собравшимся президента Владимира Путина: «Главная тема нынешней встречи – «Цифровые технологии на страже закона» – крайне актуальная и важная. Широкое внедрение технических новаций способствует повышению качества прокурорской работы, а значит, более эффективной защите интересов государства и общества, прав и свобод граждан. Помогает бороться с такими современными угрозами, как международный терроризм и религиозный экстремизм, транснациональная преступность и нелегальная миграция».
В первый день (18 июня) Краснов провел двусторонние переговоры. «Добрый день, дорогой друг!» – поприветствовал Краснова Ин Юн (генпрокурор КНР). Он в шутливой форме признался, что к третьей встрече у них с российским главой надзорного ведомства уже «близкие родственные отношения». Генпрокурор КНР остался доволен подписанным в прошлом году соглашением о сотрудничестве военных прокуратур: «Уже подписанные документы переведены в практическую плоскость». Доклад Ин Юна в ходе пленарного заседания был посвящен как раз обмену опытом и взаимопомощи по цифровой безопасности и борьбе с транснациональной преступностью.
Выступая со своим докладом, Краснов, в свою очередь, рассказал коллегам, что в России, например, создано специальное программное обеспечение (ПО) для борьбы с преступлениями в сфере криминального оборота криптовалюты. ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, уточнил глава Генпрокуратуры РФ. Кроме того, только за I квартал 2024 г. прекращено функционирование 14 000 сайтов, предоставляющих услуги псевдоучастникам рынка ценных бумаг, в том числе о выдаче кредитов, оформлении вкладов и предложении финансовых продуктов, которые вводят потребителей в заблуждение.
Краснов отдельно обратил внимание коллег, что повышению результативности надзорной деятельности способствуют и сторонние информационно-аналитические ресурсы, к которым прокуроры также имеют свободный доступ. Он привел в пример СПАРК, «Маркер», ГИС ЖКХ, специализированное издание X-Compliance. Например, с помощью ГАС «Правосудие» российские прокуроры выявляют признаки отмывания доходов, незаконного изъятия государственного и муниципального имущества в судебных спорах, отметил Краснов. «Своевременное вступление в более чем 2000 таких процессов только в прошлом году позволило пресечь легализацию 46 млрд руб., блокировать вывод за рубеж активов на сумму 7 млрд руб., сохранить имущественные комплексы девяти промышленных предприятий», – сказал он.
Что такое БРИКС
БРИКС (BRICS) – межгосударственное объединение, основанное на ПМЭФе в 2006 г. Состав BRICS с 1 января 2024 г. пополнился пятью новыми членами. В организацию вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. В 2015 г. было начато взаимодействие именно представителей прокурорских надзорных служб.
Пользу от цифровых технологий в прокурорской работе отметил также и глава надзорного ведомства Ирана Мохаммад Мовахеди Азад. По его мнению, использование искусственного интеллекта (ИИ) играет важную роль в прогнозировании и предотвращении преступлений. В Иране, говорит Мозаведи Азад, предприняли важные шаги по использованию ИИ и запуску интеллектуальных систем для выявления киберпреступников. «Эти системы дали весьма неожиданные результаты в области выявления закономерностей преступных транзакций и финансового отслеживания организованной преступности», – заявил он.
В некоторых случаях, продолжил генпрокурор, результаты были в сотни и тысячи раз более эффективными, чем использование человеческого фактора в обнаружении и борьбе с преступностью. Использование ИИ играет значительную роль в распознавании лиц обвиняемых, а также сборе и анализе очевидной информации, доступной в социальных сетях, включая выявление скрытых и явных коммуникаций участников сети киберпреступников.
По итогам встречи в знаменитом Мраморном зале дворца прокуроры подписали итоговый документ, содержащий девять пунктов-планов по реализации совместных мероприятий. Члены объединения собираются содействовать друг другу в образовательной деятельности в рамках учреждений, которые обеспечивают подготовку кадров для прокурорских служб. Среди прочего прокуратуры стран БРИКС намерены найти способы преодоления препятствий и проблем, с которыми сталкиваются при направлении друг другу запросов о международной правовой помощи, а также изучить вопрос обмена статистическими данными по запросам о выдаче и взаимной правовой помощи.
Для осуществления этих целей прокуроры должны будут направить в Генпрокуратуру свои предложения до 1 октября, а после этого российское надзорное ведомство обобщит полученные предложения и подготовит проект плана практического применения концепции на 2025–2027 гг. и направит его для дальнейшей работы в Федеральную прокуратуру Бразилии, где запланирована следующая встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС в 2025 г.