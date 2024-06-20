Страны БРИКС обменялись опытом цифровизации в борьбе с киберпреступностью

Выступая со своим докладом, Краснов, в свою очередь, рассказал коллегам, что в России, например, создано специальное программное обеспечение (ПО) для борьбы с преступлениями в сфере криминального оборота криптовалюты. ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, уточнил глава Генпрокуратуры РФ. Кроме того, только за I квартал 2024 г. прекращено функционирование 14 000 сайтов, предоставляющих услуги псевдоучастникам рынка ценных бумаг, в том числе о выдаче кредитов, оформлении вкладов и предложении финансовых продуктов, которые вводят потребителей в заблуждение.