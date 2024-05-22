МИД: Россия участвует в разработке резолюции Генассамблеи ООН по ИИ

21 марта в Генассамблее ООН приняли резолюцию об ИИ, инициированную США. Ее авторами стали 120 стран, включая КНР. Россия в разработке документа не участвовала. В резолюции, в частности, есть призыв к расширению участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их доступа к технологическим инновациям. Кроме того, авторы предлагают меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных.