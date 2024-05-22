Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД: Россия участвует в разработке резолюции Генассамблеи ООН по ИИ

Ведомости

Россия присоединилась к разработке проекта резолюции Генассамблеи ООН о международном сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), инициированного Китаем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Коммерсантъ».

До этого об участии России в инициативе не сообщалось. Содержание документа не уточняется. 

В конце апреля пресс-секретарь постпредства КНР при ООН Тао Ван рассказала о разработке проекта резолюции. Тогда она отметила, что «большинству развивающихся стран не удалось полностью воспользоваться преимуществами быстрого развития ИИ».

21 марта в Генассамблее ООН приняли резолюцию об ИИ, инициированную США. Ее авторами стали 120 стран, включая КНР. Россия в разработке документа не участвовала. В резолюции, в частности, есть призыв к расширению участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их доступа к технологическим инновациям. Кроме того, авторы предлагают меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных.

Независимый эксперт по международным отношениям и IT, аспирант Университета Джонса Хопкинса Олег Шакиров в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что акцент в китайском проекте резолюции будет сделан на необходимости преодоления неравенства между развивающимися и развитыми странами в области ИИ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных