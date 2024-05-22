МИД: Россия участвует в разработке резолюции Генассамблеи ООН по ИИ
Россия присоединилась к разработке проекта резолюции Генассамблеи ООН о международном сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), инициированного Китаем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Коммерсантъ».
До этого об участии России в инициативе не сообщалось. Содержание документа не уточняется.
В конце апреля пресс-секретарь постпредства КНР при ООН Тао Ван рассказала о разработке проекта резолюции. Тогда она отметила, что «большинству развивающихся стран не удалось полностью воспользоваться преимуществами быстрого развития ИИ».
21 марта в Генассамблее ООН приняли резолюцию об ИИ, инициированную США. Ее авторами стали 120 стран, включая КНР. Россия в разработке документа не участвовала. В резолюции, в частности, есть призыв к расширению участия развивающихся стран в цифровом преобразовании и их доступа к технологическим инновациям. Кроме того, авторы предлагают меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных.
Независимый эксперт по международным отношениям и IT, аспирант Университета Джонса Хопкинса Олег Шакиров в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что акцент в китайском проекте резолюции будет сделан на необходимости преодоления неравенства между развивающимися и развитыми странами в области ИИ.