Reuters: США могут ограничить доступ Китаю к передовым моделям ИИ
Власти США рассматривают возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Сейчас такую меру изучает министерство торговли США. Вашингтон может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Под ограничения, в частности, может попасть нейросеть ChatGPT от OpenAI.
Как уточняется в материале, планы обсуждаются в связи со стремлением США «замедлить развитие Пекином передовых технологий для военных целей».
Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников – Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям.
2 апреля Bloomberg писал, что американские чиновники хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки логических микросхем, изготовленных по технологии тоньше 14 нм, и чипов памяти DRAM по техпроцессу 18 нм. Это будет соответствовать мерам экспортного контроля, о введении которых минторг США объявил в октябре 2022 г.
Представитель госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин 2 мая призвал КНР и Россию поддержать совместное заявление США, Франции и Великобритании о том, что решение о развертывании ядерного оружия должны принимать только люди, а не ИИ. По его словам, Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием.