Reuters: США могут ограничить доступ Китаю к передовым моделям ИИ

Представитель госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин 2 мая призвал КНР и Россию поддержать совместное заявление США, Франции и Великобритании о том, что решение о развертывании ядерного оружия должны принимать только люди, а не ИИ. По его словам, Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием.