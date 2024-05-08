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Reuters: США могут ограничить доступ Китаю к передовым моделям ИИ

Ведомости

Власти США рассматривают возможность ограничения доступа к наиболее развитым моделям искусственного интеллекта (ИИ) и основному программному обеспечению (ПО) таких систем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас такую меру изучает министерство торговли США. Вашингтон может ограничить экспорт коммерческих моделей ИИ или моделей с закрытым исходным кодом. Под ограничения, в частности, может попасть нейросеть ChatGPT от OpenAI.

Как уточняется в материале, планы обсуждаются в связи со стремлением США «замедлить развитие Пекином передовых технологий для военных целей». 

Вашингтон уже несколько лет последовательно ограничивает доступ КНР к полупроводниковым технологиям. К этому США призывают и своих союзников – Bloomberg в марте сообщил, что правительство США оказывает давление на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с целью дальнейшего ужесточения ограничений на доступ Китая к таким технологиям. 

2 апреля Bloomberg писал, что американские чиновники хотят добиться того, чтобы Сеул ограничил поставки логических микросхем, изготовленных по технологии тоньше 14 нм, и чипов памяти DRAM по техпроцессу 18 нм. Это будет соответствовать мерам экспортного контроля, о введении которых минторг США объявил в октябре 2022 г.

Представитель госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин 2 мая призвал КНР и Россию поддержать совместное заявление США, Франции и Великобритании о том, что решение о развертывании ядерного оружия должны принимать только люди, а не ИИ. По его словам, Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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